من شركات المجوهرات إلى الرياضة والصناعات التقنية والعلوم، تؤدي النساء دورًا نشطًا في تكوين مستقبل قطر.

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يواصل فريق البرنامج في هذه الحلقة الاحتفاء بالمرأة في قطر حيث تلتقي ليلى حميرة بمصممات قطريات ناجحات في الدورة العشرين لمعرض الدوحة للمجوهرات والساعات.

تملك ريم الشمري شركة مجوهرات "وتر" التي تستخدم المعادن الثمينة لإنشاء قطع فريدة تعتمد على بصمات العين الفردية. أعطى معرض الدوحة للمجوهرات والساعات 2024 منصة لتألق رائدات الأعمال القطريات مثل سميرة الملا التي تهدف من خلال علامتها "حصة للمجوهرات" إلى تجسيد جوهر وجمال المرأة العربية.

أتاحت قمة الويب التي عقدت لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لبرنامجنا فرصة الالتقاء بالسيدات الرائدات في قطاع الشركات الناشئة والتكنولوجيا سريع النمو. اصطحبت "كاثرين ماهر" الرئيس التنفيذي، وعضو مجلس الإدارة في قمة الويب، عادل حليم في جولة حول المكان، وشاركت رؤيتها حول زيادة مشاركة النساء في التكنولوجيا بصفتهنّ رائدات أعمال أو مهندسات أو تقنيات.

يمكن أيضًا العثور على مجموعة متنوعة من النساء الملهمات في عالم الرياضة، حيث تقول المبارزة الأولمبية ابتهاج محمد لعادل حليم إن الأداء على أعلى مستوى هو أعظم إنجاز لها وتأمل أن تلهم قصتها جميع الفتيات والنساء في جميع أنحاء العالم.

بوليت فورتيز سانشيز مديرة برامج وعمليات الجيل المبهر أخبرت عادل أن هذا النوع من المبادرات أمر حيوي بالنسبة للفتيات الصغيرات ليكون لديهن نموذج يحتذى به تعمل المنظمة على تمكين الشباب من خلال الرياضة والتعليم باعتبارهما إرث كأس العالم لكرة القدم قطر 2022.