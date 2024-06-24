خلال زيارة أمير قطر لهولندا: إشادة بوساطة الدوحة بين إسرائيل وحماس

بقلم: يورونيوز

من المقرر أن يتم استقبال أمير قطر وزوجته الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني رسميًا من قبل الملك فيليم ألكسندر والملكة ماكسيما.

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استقبل رئيس الوزراء الهولندي مارك روته أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي يزور هولندا في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز العلاقة بين البلدين. وقال روته عن هذه الزيارة أثناء مؤتمر صحفي "إنها مجرد بداية. هناك الكثير مما يمكننا القيام به، عدا التجارة والعلوم والتكنولوجيا والأمن والشؤون الخارجية كمجالات رئيسية للتعاون".

خاطب مارك روته أمير قطر بقوله: "هذه الزيارة هي حقا معلم هام في علاقتانا. ويجب الإشارة هنا إلى دوركم في العديد من المجالات. وأولا، بالطبع الآن في ظل الحرب المستمرة بين إسرائيل وحماس، من المهم جدًا الدور الذي تلعبونه كوسيط في هذا الصراع. وأريد حقًا أن أؤكد هنا على أن دوركم حاسم في دفع وقف إطلاق النار. أعلم أنكم وفريقكم بأكمله يعمل على هذا الأمر وبطاقة هائلة. أريد أن أشكركم على ذلك."

وعن هذه الزيارة قال الشيخ تميم: "تحدثنا عن قضايا مختلفة في وقت سابق من هذا الصباح وخاصة حول الأزمة التي تحدث في غزة والدور الذي نلعبه في محاولة وقف هذه الحرب. وسوف نستمر في القيام بذلك أيضًا. الوضع صعب للغاية هناك. هذه الحرب يجب أن تنتهي ... وكما أقول دائمًا، طالما أننا قادرون على إنقاذ الأرواح، فنحن، كما تعلمون، لا نمانع في أن نكون صادقين مع هؤلاء المنتقدين، لأن دورنا واضح جدًا، وهو مجرد محاولة إيقاف الحرب.

وتابع أمير قطر: "نحن نؤمن بدولتين تعيشان جنبًا إلى جنب بسلام، وهذه هي الطريقة الوحيدة للمضي قدمًا ... نحن نرى بوضوح شديد أن السبيل الوحيد للخروج من هذا الوضع والطريقة الوحيدة للمضي قدمًا هو إقامة دولة فلسطينية تعيش جنبًا إلى جنب مع إسرائيل. أود أن أشكركم على دوركم أيضًا".

ومن المقرر أن يتم استقبال أمير قطر وزوجته الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني رسميًا من قبل الملك فيليم ألكسندر والملكة ماكسيما.

وتُعقد محادثات يحضرها العديد من الرؤساء التنفيذيين لمناقشة موضوعات تشمل استخدام المياه والطاقة المستدامة والغذاء والقطاعات البحرية.

تطورت العلاقات الثنائية بين هولندا وقطر بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة حيث يعمل الطرفان معًا في مجال الطاقة المستدامة وإنتاج الغذاء ورقمنة المجتمع. بالإضافة إلى ذلك، تلعب قطر دورًا مهمًا في أمن الطاقة الهولندي والأوروبي.