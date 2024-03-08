مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف فوري للقتال في السودان خلال شهر رمضان المبارك

بقلم: يورونيوز

قد حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش كلا الطرفين يوم الخميس، على دعم وقف إطلاق النار في شهر رمضان، محذراً من أن الصراع المستمر منذ ما يقرب من عام يهدد وحدة البلاد، و"قد يشعل عدم استقرار إقليمي ذي أبعاد دراماتيكية".

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حث مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الأطراف المتحاربة في السودان يوم الجمعة ،على وقف الأعمال العدائية خلال شهر رمضان المبارك والسماح بوصول المساعدات التي يحتاجها 25 مليون شخص.

ومن المتوقع أن يبدأ شهر رمضان يوم الإثنين، اعتمادًا على رؤية الهلال. وتم التصويت على القرار الذي صاغته بريطانيا بأغلبية 14 صوتًا، وامتناع روسيا عن التصويت.

انزلق السودان إلى الفوضى في أبريل/نيسان، عندما اندلعت التوترات التي طال أمدها بين جيشه، بقيادة الجنرال عبد الفتاح برهان وقوات الدعم السريع شبه العسكرية بقيادة الجنرال محمد حمدان دقلو (حميدتي)، واندلعت معارك شوارع في العاصمة الخرطوم.

ورحب البرهان بمناشدة الأمين العام للأمم المتحدة، لكن وزارة الخارجية السودانية أصدرت بيانًا يوم الجمعة سردت فيه عددًا من الشروط، لكي يكون وقف إطلاق النار فعالًا.