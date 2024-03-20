صفقة سلاح قيمتها 2.2 مليار دولار.. واشنطن توافق على بيع البحرين 50 دبابة أبرامز متطورة

بقلم: يورونيوز

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، عن موافقتها على تزويد البحرين بـ 50 دبابة أبرامز "M1A2، بقيمة 2,2 مليار دولار (نحو 2.02 مليار يورو).

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وجاء في البيان أن بيع الدبابات هذا "سيعزز قدرات البحرين على الرد على التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال تزويدها برادع موثوق وتمكينها من المشاركة في العمليات الإقليمية مع الولايات المتحدة ودول أخرى شريكة لها ".

ويمكن للكونغرس أن يصوت على تعطيل هذه الصفقة خلال ثلاثين يوماً، علماً أنه غالباً ما يوافق على أغلب الصفقات العسكرية.

وتعد المنامة حليفاً وثيقاً لواشنطن في الشرق الأوسط حيث أنها تستضيف الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية. لكنها تعرضت لحظر أميركي على الأسلحة إثر قمعها الاحتجاجات التي قادتها المعارضة الشيعية، في أعقاب الربيع العربي عام 2011.

وكانت الولايات المتحدة قد وقعت اتفاقاً مع البحرين في أيلول/ سبتمبر الماضي، لتعزيز الروابط الدفاعية والاقتصادية بين البلدين، في خطوة تندرج في إطار دعم واشنطن للمملكة الخليجية التي تتسم علاقتها مع إيران بالتوتر الشديد.