EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

صفقة سلاح قيمتها 2.2 مليار دولار.. واشنطن توافق على بيع البحرين 50 دبابة أبرامز متطورة

دبابة أمريكية من طراز "ابرامز M1A2".
دبابة أمريكية من طراز "ابرامز M1A2". Copyright Daniel Loeb/(c) Copyright 2023, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، عن موافقتها على تزويد البحرين بـ 50 دبابة أبرامز "M1A2، بقيمة 2,2 مليار دولار (نحو 2.02 مليار يورو).

اعلان

وجاء في البيان أن بيع الدبابات هذا "سيعزز قدرات البحرين على الرد على التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال تزويدها برادع موثوق وتمكينها من المشاركة في العمليات الإقليمية مع الولايات المتحدة ودول أخرى شريكة لها ".

ويمكن للكونغرس أن يصوت على تعطيل هذه الصفقة خلال ثلاثين يوماً، علماً أنه غالباً ما يوافق على أغلب الصفقات العسكرية.

وتعد المنامة حليفاً وثيقاً لواشنطن في الشرق الأوسط حيث أنها تستضيف الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية. لكنها تعرضت لحظر أميركي على الأسلحة إثر قمعها الاحتجاجات التي قادتها المعارضة الشيعية، في أعقاب الربيع العربي عام 2011.

وكانت الولايات المتحدة قد وقعت اتفاقاً مع البحرين في أيلول/ سبتمبر الماضي، لتعزيز الروابط الدفاعية والاقتصادية بين البلدين، في خطوة تندرج في إطار دعم واشنطن للمملكة الخليجية التي تتسم علاقتها مع إيران بالتوتر الشديد.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

لتهدئة غضب المزارعين.. اتفاق أوروبي لتحديد سقف لبعض الواردات الزراعية الأوكرانية

تلاحق الأفراد وتسهّل على اللصوص عمليات السرقة.. آبل تواجه دعوى قضائية ضد متعقبات "إير تاغ"

الولايات المتحدة تتخوّف بشأن وضع السجون في البحرين

أسلحة الولايات المتحدة الأمريكية إيران قاعدة عسكرية صناعة الأسلحة البحرين