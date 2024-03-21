شاهد: فلسطينيون يقيمون صلاة الجنازة على أرواح تسعة أشخاص قُتلوا في دير البلح

بقلم: يورونيوز

أقام أهالي وعائلات تسعة قتلى صلاة الجنازة على أرواح تسعة أشخاص قُتلوا إثر قصف جوي خارج خارج مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة يوم الخميس.

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وكان من بين القتلى طفلان وسيدتان.

وقالت وزارة الصحة في غزة إنه تم نقل 65 جثة إلى المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية، إضافة إلى إصابة 92 جريحا على الأقل.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد القتلى الفلسطينيين في غزة إلى 31,988، كما أصيب 74,188 فلسطينيا آخرين في القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الثاني وفقا لوزارة الصحة.

ويواصل الجيش الإسرائيلي ولليوم الثالث على التوالي حصار مجمع الشفاء الطبي الواقع شمال غزة، وأنذر النازحين الذين لجأوا إليه بإخلائه بشكل فوري.