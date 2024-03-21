تقرير أممي: صور للأقمار الصناعية تُظهر أن القصف الإسرائيلي دمر 35 بالمئة من مباني غزة

بقلم: يورونيوز

أظهرت صور التقطتها أقمار صناعية وحللها مركز "يونوسات" التابع للأمم المتحدة أن 35 بالمئة من مباني قطاع غزة دُمرت كلياً أو جزئيا خلال الهجوم الإسرائيلي على القطاع.

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واستخدم المركز في تقييمه صوراً عالية الدقة، التقطها بواسطة الأقمار الصناعية وجمعها في 29 شباط/فبراير، وقارنها بالصور الملتقطة قبل الحرب الإسرائيلية وبعدها.

وذكر تقرير أن 35% من مباني قطاع غزة أي 88868 مبنى، تضررت أو تعرضت أو دُمرت بالكامل، مُحدداً أن 31198 من المباني دُمرت بالكامل و16908 مبنى تضررت بشدة و40762 مبنى لحقت بها أضرار متوسطة.

ويقول يونوسات إن هذا يعني زيادة بنحو 20 ألف مبنى متضرر، مقارنة بالتقييم السابق الذي أجراه بناءً على الصور الملتقطة في كانون الثاني/ يناير، والتي أظهرت تدمير أو تضرر 30% من مجمل المباني.

ويوضح المركزأن خان يونس وغزة ، شهدتا أكبر زيادة في الأضرار، حيث تضرر 12279 مبنى إضافي في خان يونس، و 6663 مبنى في غزة".

ومع دخول الحرب على غزة يومها الـ 167، استمر القصف الإسرائيلي على مناطق مختلفة من القطاع، بينما ارتفعت حصيلة الحرب الإسرائيلية إلى 31988 قتيلاً، و74188 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.