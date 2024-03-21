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شاهد: تحطم منطاد في مينيسوتا بعد اصطدامه بخط كهرباء

لحظة سقوط منطاد بالقرب من مدينة روتشستر في ولاية مينيسوتا، يوم الأربعاء.
لحظة سقوط منطاد بالقرب من مدينة روتشستر في ولاية مينيسوتا، يوم الأربعاء. Copyright أ ب
بقلم:  يورونيوز
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تحطم منطاد هواء ساخن بعد أن اصطدم بخط كهرباء على جانب الطريق السريع بالقرب من مدينة روتشستر في ولاية مينيسوتا، يوم الأربعاء.

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وبحسب الشرطة في روتشستر، تسببت رياح قوية في دفع البالون نحو خط الكهرباء.

وبحسب رجال الإطفاء، كان هناك ثلاثة أشخاص على متن المنطاد قبل وقوعه. لكن لم يتعرض أي منهم لأذى.

يُظهر الفيديو الذي قدمته وزارة النقل في ولاية مينيسوتا لقطات للمنطاد وهو يسقط بالقرب من الطريق السريع 63، بالقرب من مدينة روتشستر، وقبل أن يصطدم بخطوط الكهرباء.

 ثم انفصلت السلة، وسقطت على الأرض، واستمر البالون في الطيران.

.وأدى خط الكهرباء إلى اندلاع حريق بالقرب من السلة، لكن فرق الإطفاء تمكنت من إخماده والسيطرة عليه قبل أن ينتشر.

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