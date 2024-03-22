تنظيم الدولة الإسلامية يتبنى الهجوم الانتحاري في قندهار

بقلم: يورونيوز

تبنى تنظيم الدولة الإسلامية التفجير المميت الذي أودى بحياة 3 أشخاص وإصاب 12 آخرين من حركة طالبان أمام أحد البنوك في مدينة قندهار جنوب أفغانستان يوم الخميس، أثناء انتظارهم الحصول على رواتبهم.

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وقال إنعام الله سامانجاني، رئيس إدارة الإعلام والثقافة الحكومية في قندهار، إن جميع الضحايا أشخاص تجمعوا هناك للحصول على رواتبهم الشهرية.

وشن فرع تنظيم الدولة الإسلامية، المنافس الرئيسي لطالبان، هجمات على المساجد والمناطق الشيعية في جميع أنحاء أفغانستان.

وقالت الجماعة المتشددة في بيان نشرته وكالة أعماق للأنباء التابعة لها، في وقت متأخر من الخميس، إن الانتحاري فجر حزامه الناسف وسط أفراد من طالبان تجمعوا بالقرب من البنك لتسلم رواتبهم.

وتعتبر مدينة قندهار مركزا روحيا وسياسيا لحكام أفغانستان لأن الزعيم الأعلى لطالبان، الملا هبة الله أخونزاده، يعيش فيها، ويتم تنفيذ قراراته بشأن القضايا الرئيسية من قبل السلطات في العاصمة كابول.

استولت حركة طالبان على السلطة في أفغانستان في عام 2021 أثناء المغادرة الفوضوية للقوات الأمريكية وقوات الناتو بعد 20 عامًا. وعلى الرغم من الوعود الأولية باتخاذ موقف أكثر اعتدالا، أعادت طالبان تدريجيا فرض تفسير متشدد للشريعة الإسلامية، كما فعلت خلال حكمها السابق لأفغانستان من عام 1996 إلى عام 2001.