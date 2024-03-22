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شاهد: مسلح يخطف حافلة ويصطدم بمركبات وجدار فندق وسط لوس أنجلوس

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بقلم:  يورونيوز
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قالت الشرطة الأمريكية، الخميس إن مسلحا اختطف حافلة ترانزيت في وسط مدينة لوس أنجلوس ثم اصطدم بعدة مركبات واخترق جدار فندق ريتز كارلتون.

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وأوضحت إدارة شرطة لوس أنجلوس، في بيان لها الخميس: "إن المسلح هدد السائق بالمسدس في حوالى الساعة 11:10 مساء الأربعاء ثم أمسك بعجلة القيادة بينما كان سائق الحافلة يحاول الانعطاف، مما أدى إلى تصادم بإحدى المركبات".

ولاذ المسلح بالفرار إثر الحادث، ولكن الشرطة نجحت بإلقاء القبض عليه ويتم التحقيق معه حول أسباب جريمة الاختطاف.

وأعلنت الشرطة إصابة سائق الحافلة وسائق مركبة أخرى لكنهما في حالة مستقرة وليست خطرة.

المصادر الإضافية • أ ب

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