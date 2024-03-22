وزير الخارجية البريطاني يتهم إسرائيل بعرقلة دخول المساعدات إلى غزة

بقلم: يورونيوز

عبر كاميرون عن إحباطه الشديد من الإجراءات الإسرائيلية المفروضة على دخول المساعدات.

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كشفت صحيفة الغارديان البريطانية عن رسالة وجهها وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إلى رئيسة لجنة الشؤون الخارجية أليسيا كيرنز، اتهم فيها إسرائيل بعرقلة دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وكتب كاميرون أن المساعدات الإنسانية غير الكافية تصل إلى غزة بسبب "الرفض التعسفي من قبل حكومة إسرائيل وإجراءات التخليص المطولة".

وجاء في الرسالة أيضا "أن إسرائيل تغلق معبر كيرم شالوم أيام السبت بسبب عطلة السبت."

كما عبر كاميرون عن "إحباطه الشديد" لأن المساعدات البريطانية لغزة يتم تعليقها بشكل روتيني في انتظار التصاريح الإسرائيلية. وقال: "على سبيل المثال، أنا على علم بوجود بعض المساعدات التي تمولها المملكة المتحدة عالقة على الحدود لمدة تقل عن ثلاثة أسابيع في انتظار الموافقة على دخولها."

كما كشفت صحيفة التلغراف عن أن بريطانيا حذرت إسرائيل من وقف تزويدها بالسلاح إذا لم تلتزم بالقانون الدولي وتسمح بدخول المساعدات لغزة.