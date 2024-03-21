الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف 100 مبنى في مدينة حمد بخان يونس ويزعم قتل عشرات المقاتلين

بقلم: يورونيوز

قال الجيش الإسرائيلي، الخميس، إن قواته نفذت "غارات استهدفت حوالي 100 مبنى في مدينة حمد السكنية في خان يونس جنوب قطاع غزة".

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قال الجيش الإسرائيلي، الخميس، إن قواته نفذت "غارات استهدفت حوالي 100 مبنى في مدينة حمد السكنية في خان يونس جنوب قطاع غزة".

وزعم الجيش أن عناصره "عثروا على "أسلحة وقتلوا عشرات المقاتلين الفلسطينيين هناك".

وقال الجيش الإسرائيلي إن "جنوده تصدوا لمقاتلين كانوا متحصنين في طوابق مختلفة بالمباني في المنطقة، وتم القضاء عليهم من مسافة قريبة".

ولم تتمكن وكالة أسوشيتد برس من التحقق من هذه المزاعم.

وفي آخر حصيلة صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة، بلغت حصيلة ضحايا الحرب الدامية التي تخوضها إسرائيل منذ أشهر في قطاع غزة الخميس إلى ما يقرب من 32 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال.

وحذرت وكالة الغذاء التابعة للأمم المتحدة من أن "المجاعة وشيكة" في شمال غزة. حيث يواجه ما يقدر بنحو 70 بالمئة من السكان جوعا كارثيا.

وواصل الجيش الإسرائيلي الخميس هجومه العسكري الشرس على قطاع غزة، بينما يزور وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن المنطقة لإجراء محادثات حول مفاوضات غير مباشرة بشأن وقف جديد لإطلاق النار في غزة.

وقال بلينكن إن " إن "الفجوات تضيق" بين إسرائيل وحركة حماس بشأن الهدنة الموسعة واتفاق الرهائن الذي أمضت الولايات المتحدة ومصر وقطر عدة أسابيع في محاولة التوسط فيه.

وبدأت زيارة بلينكن السادسة للمنطقة منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في المملكة العربية السعودية قبل أن يتوجه إلى مصر، ومن المقرر أن يصل إلى تل أبيب الجمعة.

وفي مقابلة أجراها الأربعاء من السعودية، قال بلينكن إن الوسطاء عملوا مع إسرائيل لوضع "اقتراح قوي" على الطاولة.

وقال إن حماس رفضت ذلك، لكنها عادت بمطالب أخرى يعمل الوسطاء على تحقيقها.

وقال بلينكن: "الفجوات تضيق، وأعتقد أن التوصل إلى اتفاق ممكن للغاية".