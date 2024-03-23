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عاجل. حرب غزة: معارك محتدمة حول مجمّع الشفاء وواشنطن تبحث مع إسرائيل خيارات بديلة للعملية البرية في رفح

غزة تحت القصف الإسرائيلي
غزة تحت القصف الإسرائيلي Copyright Abdel Kareem Hana/AP.
بقلم:  يورونيوز
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تتواصل الحرب على قطاع غزة لليوم الـ169، مع استمرار القوات الإسرئيلية في اقتحام مجمع الشفاء الطبي لليوم السادس على التوالي، وسط تقارير فلسطينية تندد بحملة "استباحة مروّعة" وبتنفيذ اعتقالات وإعدامات وقصف وإحراق في المجمع والمنازل المحيطة به.

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ويأتي ذلك بالتزامن مع قصف عنيف يستهدف مختلف أنحاء القطاع خلّف عشرات القتلى والجرحى، بحصيلة إجمالية بلغت حتى الآن 32070 قتيلاً و74298 مصاباً منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

سياسياً، تأجّل تصويت كان مقرّراً السبت في مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار جديد يُطالب بوقف إطلاق نار "فوري" في غزة، حتى يوم الاثنين. وقال البيت الأبيض إنه سيبحث مع المسؤولين الإسرائيليين "خيارات بديلة" للاجتياح البري الذي يلوحون بتنفيذه في رفح جنوبي قطاع غزة، فيما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن إسرائيل مستعدة لاقتحام مدينة رفح إذا عارضت واشنطن خططها لتنفيذ الهجوم.

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