إسرائيل تستولي على 8 آلاف دونما من الأراضي في غور الأردن

بقلم: يورونيوز

صادقت إسرائيل على مصادرة 8 آلاف دونم في غور الأردن وأعلنت أنها أصبحت أراض تابعة لها ما يمكنها الآن من إنشاء مشاريع وبناء مستوطنات جديدة فيها.

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وقالت وسائل إعلام عبرية إن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش صادق على ضم حوالي 8000 دونم أو 1976 فدانًا من الأراضي في غور الأردن.

وذكرت هيئة الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان" أن الإعلان عن ملكية الأرض لإسرائيل سيسمح ببناء مئات الوحدات السكنية الاستيطانية، بالإضافة إلى منطقة مخصصة للصناعة والتجارة.

تشكل منطقة غور الأردن ما يقارب من 30 بالمائة من مساحة الضفة الغربية، وغالبية سكانها من الفلسطينيين، وتمتد منطقة الأغوار وشماليّ البحر الميت على مساحة 1.6 مليون دونم، بمحاذاة الحدود الأردنية.

وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في عام 2019 بضم منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت لإسرائيل في حال فوزه في الانتخابات البرلمانية.

وقال وزير المالية الإسرائيلي الذي أشرف على هذه الخطوة، إن الإعلان عن ملكية الأرض للدولة هو "مسألة مهمة واستراتيجية". وأضاف ويضيف: "في حين أن هناك من يسعى في إسرائيل والعالم إلى تقويض حقنا في يهودا والسامرة والبلاد بشكل عام، فإننا نعزز حركة الاستيطان بالعمل الجاد وبطريقة استراتيجية في جميع أنحاء البلاد".