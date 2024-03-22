بقلم: يورونيوز

يواصل الجيش الإسرائيلي محاصرة وقصف مستشفى الشفاء ومحيطه وكذلك مناطق مختلفة في قطاع غزة، بعضها يشهد اشتباكات عنيفة مع الفصائل المسلحة في القطاع.

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وارتفع عدد القتلى في القطاع مع دخول الحرب يومها الـ168، إلى 31988، والإصابات 74188، في حصيلة مرشحة للزيادة وفق وزارة الصحة في القطاع.

سياسيًا، يصل اليوم الجمعة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل من أجل مباحثات تخص الهدنة الجديدة، بينما تستعد الولايات المتحدة إلى تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يشدد على "وقف فوري لإطلاق النار في غزة".

على الصعيد الإنساني تتفاقم معاناة سكان القطاع مع شحة دخول المساعدات، وطالب الاتحاد الأوروبي إسرائيل بفتح المعابر بينما اتهم وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إسرائيل بعرقلة دخول المساعدات.

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