فيديو: الجرافات الإسرائيلية تدمر وتشرد أهالي قرية حمصة في غور الأردن

دمرت الجرافات الإسرائيلية، الثلاثاء، خياما ومنشآت تابعة قرية حمصة البدوية بشكل كامل بما في ذلك حظائر الماشية والألواح الشمسية، في محافظة طوباس الواقعة في شمال شرقي الضفة الغربية.

وأدانت السلطة الفلسطينية عملية الهدم في منطقة الأغوار واعتبرتها الأكبر من نوعها، فيما صرح رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، اليوم الأربعاء، بأن عملية الهدم تركت 80 فلسطينيا بلا مأوى بعد هدم 70 منشأة سكنية وحظائر للماشية.

خطة ضم أراضي غور الأردن

وتمتد منطقة غور الأردن من بحيرة طبريا وحتى البحر الميت وتضم أراضي واقعة على الحدود، وتقع بشكل أساسي في المنطقة جيم والتي تخضع لسيطرة إسرائيل التي تسعى لضمها.

ويقول معتز بشارات، مسؤول ملف غور الأردن في محافظة طوباس، إن عدد العائلات الفلسطينية الموجودة في منطقة غور الأردن قد انخفض من 186 عائلة عام 1990 إلى 21 عائلة فقط عام 2021.

ويضيف بشارات: "طرد العائلات الفلسطينية يعني إنهاء الوجود الفلسطيني في غور الأردن. الهدف من الاحتلال ليس حمصة فقط بل الهدف غور الأردن، وإذا طبق الاحتلال هذه القرارات .... إنها تنفذ حكم الإعدام على كافة التجمعات الفلسطينية الواقعة في غور الأردن.... هذا هو التطهير العرقي للفلسطينيين ".