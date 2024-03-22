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شاهد: كيف تؤثر ملوحة وانخفاض مستوى مياه نهر ملوية على المزارعين في شمال المغرب؟

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extract video Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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أدى انخفاض تدفق المياه في نهر ملوية، شمال المغرب إلى زيادة ملوحة المياه ومعاناة المزارعين بالحفاظ على سبل العيش.

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ويتذكر ميمون الناظوري وهو مزارع أبا عن جد: "كان كل شيء هنا أخضر اللون كنا نشرب ونغتسل في النهر كان أساس حياتنا."

وتسبب انخفاض هطول الأمطار وزيادة بناء السدود وضخ المياه عند المنبع إلى انخفاض تدفق المياه عبر نهر ملوية.

وتسبب ركود المياه إلى تكاثر البكتيريا والمواد السامة في المياه، ويقول الناظوري: "كنت أملك بقرتين، كانتا مصدر رزقي. كنت آخذهما إلى النهر لشرب الماء. لم أكن أعلم أنهما يمرضان بسبب شرب الماء المالح. .. في البداية توقفتا عن الأكل ثم ماتوا."

وبدأ الناظوري بشراء المياه لحظيرة الدجاج بعد نفوق أبقاره التي اعتادت الشرب من النهر.

وأضاف: "لن نكذب ونقول إن السبب هو البشر فقط أو الجفاف، بل كلاهما معًا".

المصادر الإضافية • أ ب

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