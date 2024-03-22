الأمم المتحدة تناشد جمع 4.07 مليار دولار لمعالجة الأزمة الإنسانية المتصاعدة في سوريا

بقلم: يورونيوز

ناشدت الأمم المتحدة الجمعة المجتمع الدولي لجمع 4.07 مليار دولار من أجل توفير المساعدات الإنسانية لأكثر من 10 ملايين شخصا في سوريا.

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وناشد المنسق المقيم في سوريا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية آدم عبد المولىتقديم الأموال للحصول على مساعدات منقذة للحياة لـ10.8 ملايين سوري من أصل 16.7 مليونا يحتاجون إلى المساعدة. معتبرًا أن الأزمة المنسية إلى حد كبير في البلاد لا تزال "واحدة من أكثر الأزمات فتكًا بالمدنيين في العالم".

ووجه عبد المولى، هذا النداء بعد أيام من مرور الذكرى الثالثة عشرة للصراع الذي أودى بحياة ما يقرب من نصف مليون شخص ودمر أجزاء كبيرة من البلاد.

نحو 16.7 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية

وقال عبد المولى للصحفيين في جنيف: "اليوم، نواجه وضعا غير مسبوق في سوريا، وهو وضع لا يمكننا أن نتجاهله". "إن التقاعس عن العمل سيكون مكلفا بالنسبة لنا جميعا وسيؤدي حتما إلى معاناة إضافية."

وأضاف إلى أن نحو 12,9 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي في جميع أنحاء البلاد، والملايين يحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية، في ظل وجود أكثر من 7 ملايين نازح في الداخل، وعدد مماثل تقريباً من اللاجئين في بلدان أخرى، بما في ذلك الأردن ولبنان وتركيا المجاورة.

وقد تركت الحرب 90% من سكان سوريا تحت خط الفقر، حيث يواجه الملايين تخفيضات في المساعدات الغذائية بسبب نقص التمويل. وأنهى برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة برنامجه الرئيسي للمساعدات في البلاد في يناير/كانون الثاني.

لا تزال الأزمة السورية واحدة من أكثر الأزمات فتكاً بالمدنيين في العالم. وقال عبد المولى إن الأعمال العدائية لا تزال تجتاح أجزاء مختلفة من سوريا وشهدت مؤخراً ارتفاعاً حاداً، خاصة في الشمال.

"العالم يركز على غزة"

وأشار إلى أن الحرب التي شنتها إسرائيل ضد حماس في غزة قد وفرت غطاء لمزيد من النشاط العسكري في أجزاء من سوريا.

وقال عبد المولى: "لقد رأينا اهتمام العالم يركز على غزة، وقد وفر ذلك نوعًا من تحويل الاهتمام الذي سمح بتصعيد كبير للأعمال العدائية في شمال شرق البلاد دون إيلاء الكثير من الاهتمام لهذا الوضع من قبل المجتمع الدولي".