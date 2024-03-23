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شاهد: مقتل سبعة على الأقل جرّاء السيول والانهيارات الأرضية في البرازيل

جهود الإنقاذ في ريو دي جانيرو
جهود الإنقاذ في ريو دي جانيرو Copyright Bruna Prado/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
بقلم:  يورونيوز
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أدت السيول والفيضانات الناتجة عن سقوط الأمطار الغزيرة إلى مقتل ما لا يقل عن سبعة أشخاص في مدينة بتروبوليس في ولاية ريو دي جانيرو في البرازيل.

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وتمكن رجال الإنقاذ من انتشال خمسة أشخاص أحياء من بينهم طفلة تبلغ من العمر أربعة أعوام من بين أنقاض منزل تداعى بسبب الانزلاق الأرضي.

وقال أحد سكان بتروبوليس يعيش بالقرب من المنزل المنهار: "هذا الصباح (عثروا تحت الأنقاض) على جثة والد كان يحمي الطفلة، وعثر عليها (الطفلة) على قيد الحياة. حتى مع الألم، نحن ممتنون لهذه المعجزة بأنها على قيد الحياة".

وهطل في بتروبوليس، التي تقع في المنطقة الجبلية بولاية ريو دي جانيرو، أكثر من 321 مليمتراً من الأمطار خلال 24 ساعة، حسب المركز الوطني البرازيلي لرصد الكوارث الطبيعية والإنذار.

ويعادل هذا القدر من المياه معدل كمية الأمطار المتوقعة في المدينة خلال شهر مارس / آذار كاملاً من كل عام.

وحذر مركز الكوارث من إمكانية استمرار هطول الأمطار حتى يوم الأربعاء.

 وأطلقت الحكومة البرازيلية تحذيرات من احتمال استمرار هطول الأمطار القوية في شمال وشمال غرب ريو دي جانيرو.

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