شاهد: فيضانات عارمة وسيول في البرازيل و موريشيوس

ظلت أحياء في ولاية ريو دي جانيرو البرازيلية تغمرها الفيضانات يوم الإثنين، بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة في مقتل ما لا يقل عن 12 شخصا. وأحدثت الأمطار الغزيرة في نهاية الأسبوع دماراً، وأغرقت المنازل، وقبو مستشفى، وخط المترو في مدينة ريو دي جانيرو، والطريق السريع الرئيسي.

وغرق بعض الأشخاص وقُتلوا في انهيارات أرضية، بينما توفي ثلاثة على الأقل بعد تعرضهم للصعق بالكهرباء. وتسببت الأمطار الغزيرة الناجمة عن إعصار بلال في حدوث فيضانات شديدة في عاصمة موريشيوس، بورت لويس، حيث جرفت السيول السيارات، وشوهد الناس وهم يهربون من مركباتهم.