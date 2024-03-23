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شاهد: لجنة التحقيق الروسية تنشر أول فيديو من موقع الهجوم الدامي على قاعة حفلات بموسكو

لجنة التحقيق الروسية
لجنة التحقيق الروسية Copyright AP/Investigative Committee of Russia
بقلم:  يورونيوز
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نشرت لجنة التحقيق الروسية أول فيديو من موقع الهجوم الذي شنّه مسلحون على قاعة للحفلات الموسيقية في ضواحي موسكو.

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مع استمرار التحقيقات، نشرت لجنة التحقيق الروسية لقطات لعمال يفحصون الأدلة في مكان الحادث، وقالت اللجنة في بيان "يتم سحب الأدلة، بما في ذلك الأسلحة والذخائر من مسرح الجريمة، وإجراء جميع الفحوصات اللازمة، بما في ذلك الفحوصات الجينية والباليستية وبصمات الأصابع. ويتم جمع لقطات كاميرات المراقبة ودراستها".

وكان الهجوم الذي أعلن تنظيم "داعش خراسان" تبنيه، قد أسفر حسب الأرقام الرسمية التي أعلن عنها ظهر السبت عن مقتل 93 شخصا وإصابة 115 بجروح في إطلاق نار أعقبه حريق ضخم مساء الجمعة في قاعة كروكوس للحفلات الموسيقية.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن لجنة التحقيق قولها في بيان إن فحص جثث المتوفين لا يزال جاريا، ومن المتوقع أن يستمر عدد الضحايا في الارتفاع.

في هذه الأثناء، أعلن الكرملين اليوم السبت، أن جهاز الأمن الاتحادي الروسي أبلغ بوتين باعتقال 11 مشتبهًا به بعد الهجوم الدامي قرب موسكو، منهم 4 ضالعين على نحو مباشر.

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