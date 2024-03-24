الجيش الأمريكي يشتبك مع 6 مسيرات حوثية فوق جنوب البحر الأحمر

بقلم: يورونيوز

أعلنت القوات الأمريكية أنها اشتبكت مع 6 طائرات مسيرة للحوثيين فوق جنوب البحر الأحمر.

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وقالت القيادة المركزية الأمريكية اليوم الأحد، إن خمس مسيرات سقطت في البحر، فيما حلقت السادسة إلى داخل المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي في اليمن.

وأضافت أن هذه المسيرات كانت "تمثل تهديدا وشيكا للولايات المتحدة والتحالف والسفن التجارية في المنطقة".

وأوضحت القيادة أن الحوثيين أطلقوا خمسة صواريخ باليستية بالقرب من ناقلة نفط صينية أمس، ما أدى إلى إصابتها بأضرار طفيفة ونشوب حريق على متنها.

لكنها أكدت أن النيران أخمدت خلال 30 دقيقة، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

كذلك، أشارت إلى أن السفينة التي تدعى "هوانغ بو" واصلت رحلتها إلى وجهتها التالية.

ويقول الحوثيون إنهم يريدون فرض حد للهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة، والتي أعقبت الهجوم الذي شنته حركة حماس الفلسطينية في إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر.

وبسبب هجمات الحوثيين المستمرة، تتجنب شركات الشحن الكبرى بشكل متزايد أقصر طريق بحري بين آسيا وأوروبا.

وأطلقت عدة دول غربية، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا، عمليات لحماية السفن في المنطقة ردا على الهجمات.