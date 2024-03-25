محكمة موسكو تأمر بالحبس الاحتياطي للمشتبه بهم في الهجوم على قاعة حفلات

بقلم: يورونيوز

مثل 4 مشتبهين بتنفيذ الهجوم في قاعة الحفلات الموسيقية في روسيا والذي أودى بحياة 137 شخصًا على الأقل، أمام محكمة في موسكو الأحد.

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وقال بيان للمحكمة إن مشتبهين اثنين اعترفا بالاعتداء بعد توجيه التهم إليهما في الجلسة الأولية. واتهمت محكمة منطقة باسماني في موسكو رسميًا الأربعة بتنفيذ عمل إرهابي جماعي أدى إلى مقتل أشخاص.

وبلغ عدد القتلى 154 شخصا فيما يعتبر الهجوم الأكثر دموية في روسيا منذ سنوات، وقالت السلطات الروسية أن عدد القتلى مرشح للارتفاع في الأيام القادمة. وتتمثل العقوبة المتوقعة بالسجن مدى الحياة. وأمرت المحكمة باحتجاز المشتبهين بهم حتى الجلسة القادمة والمتوقع عقدها في 22 مايو/أيار.

وذكرت تقارير روسية أن المشتبهين بهم هم من أصول طاجيكستانية، وهي جمهورية سوفياتية سابقة تقع في آسيا الوسطى ذات أغلبية مسلمة وتجاور أفغانستان. ويعمل ما يصل إلى 1.5 مليون طاجيكي في روسيا ويحمل العديد منهم الجنسية الروسية.

ونشر تنظيم داعش عبر قنواته على تلغرام، مقاطع مصورة للهجوم الدامي على موسكو الذي ولا تزال حصيلة ضحاياه التي بلغت 154 قتيلاً، غير نهائية.

ووفقا للكرملين، أوقف 11 شخصا، بينهم 4 يُشتبه في أنهم منفذو الهجوم، في منطقة بريانسك الواقعة عند الحدود مع أوكرانيا وبيلاروسيا. وبثّ التلفزيون الروسي السبت، مشاهد لاستجواب أحد المشتبه بهم الأربعة، قائلًا إن اسمه "فريدون شمس الدين" من مواليد 1998، وإنه وصل من تركيا يوم 4 آذار/مارس الجاري.