المفوضية الأوروبية تحقق بامتثال آبل وميتا وغوغل بقانون الأسواق الرقمية الأوروبية

بقلم: يورونيوز

فتحت المفوضية الأوروبية 5 تحقيقات تتهم فيها آبل وميتا وغوغل بعدم الامتثال بقانون الأسواق الرقمية الأوروبي، الإثنين والذي تم تشريعه رسميا الشهر الماضي.

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وبموجب قانون الأسواق الرقمية الأوروبية، على شركات التكنولوجيا العملاقة الالتزام بمجموعة من القواعد تهدف إلى "تفكيك الأنظمة التكنولوجية المغلقة التي تحصر المستهلكين في منتجات أو خدمات شركة واحدة".

وتطلب المفوضية من شركات التكنولوجيا السماح لمطوري التطبيقات بتوجيه المستخدمين إلى عروض متاحة أخرى إضافة إلى التطبيقات الخاصة بهم.

وتدقق المفوضية في امتثال محرك البحث غوغل بإعطاء الأفضلية لخدماتهم على المنافسين والتي تعتبرها "غير عادلة وتمييزية".

وتحقق المفوضية أيضا بقانونية إتاحة ميتا لمستخدميها خاصة في فيسبوك وإنستغرام، من دفع رسوم شهرية من أجل حماية بياناتهم الشخصية من الإعلانات التجارية.

وقالت ميتا في بيان إن "دفع الإشتراك كبديل للإعلان هو نموذج أعمال راسخ في العديد من القطاعات، وقد صممنا الاشتراك دون إعلانات لمعالجة العديد من الالتزامات التنظيمية المتداخلة."

وتحقق اللجنة أيضًا فيما إذا كانت شركة آبل تفعل ما يكفي للسماح لمستخدمي آيفون بتغيير متصفحات الويب بسهولة.