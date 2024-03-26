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شاهد: سفينة شحن تتسبب في انهيار جسر في بالتيمور

لحظة انهيار الجسر
لحظة انهيار الجسر Copyright AP/AP
بقلم:  يورونيوز
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يبدو أن السفينة اصطدمت بأحد دعامات جسر فرانسيس سكوت كي، مما تسبب في تفكك عدة نقاط من الجسر، وفقًا لمقطع فيديو نُشر على موقع "إيكس"، "تويتر" سابقا.

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تسببت سفينة شحن في انهيار جسر رئيسي في بالتيمور بعيد اصطدامها به في وقت مبكر من يوم الثلاثاء، وأدى انهيار الجسر إلى سقوط عدة مركبات في النهر. ويواصل رجال الإنقاذ البحث عن سبعة أشخاص على الأقل في مياه النهر.

لحظة انهيار الجسر
لحظة انهيار الجسرJackie Green/AP1980

اشتعلت النيران في السفينة، وتصاعد منها دخان أسود كثيف حيث أوضح كيفن كارترايت، مدير الاتصالات في إدارة الإطفاء في بالتيمور أن الأمر يتعلق بـ "حالة طوارئ رهيبة وتركيزنا الآن هو محاولة إنقاذ هؤلاء الأشخاص واستعادتهم".

وقال كارترايت إن المستجيبين للطوارئ يبحثون عن سبعة أشخاص على الأقل يعتقد أنهم في المياه، رغم أنه قال إنه من السابق لأوانه معرفة عدد الأشخاص المتضررين".

وأضاف أن بعض البضائع بدت وكأنها تتدلى من الجسر، الذي يمتد على نهر باتابسكو، وهو شريان حيوي يعد إلى جانب ميناء بالتيمور مركزا للشحن على الساحل الشرقي. وتمّ إغلاق جميع الممرات في كلا الاتجاهين بسبب الحادث.

وأكدت السلطات المحلية لمقاطعة بالتيمور أن موظفي الطوارئ استجابوا لنداءات الإغاثة، وأن جهود الإنقاذ جارية إذ تمّت الإشارة إلى تلقي 911 مكالمة عند الساعة 1:30 صباحًا أبلغت عن اصطدام سفينة متجهة خارج بالتيمور بعمود على الجسر، ما تسبب في انهياره. وتم افتتاح الجسر في عام 1977، وسمي على اسم كاتب "الراية ذات النجوم المتلألئة".

المصادر الإضافية • أ ب

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