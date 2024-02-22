شاهد: مقتل شخصين بعد انهيار جزء من جسر في جنوب الصين

بقلم: يورونيوز

اصطدمت سفينة شحن ضخمة بجسر جنوب مدينة قوانغتشو صباح الخميس، مما تسبب في انهيار جزء من الجسر ومقتل شخصين على الأقل.

اعلان

ووقع الحادث حوالي الساعة الخامسة صباحا من يوم الخميس وقالت السلطات الصينية إن ثلاث سيارات وحافلة ودراجة نارية سقطت من أعلى جسر ليشينشا. ولا يزال طاقم الإنقاذ يبحث عن مفقوديين فيما أعلنت السلطات فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحادث.

وتعد المنطقة من أكبر مراكز التصنيع والنقل في الصين، وتحتوي على اثنين من أكثر خمسة موانئ ازدحامًا في العالم، وفقًا لمجلس الشحن العالمي.