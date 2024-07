"يوتوبيا أوف ذا سيز".. ثاني أكبر سفينة سياحية في العالم تنطلق قريبا في أولى رحلاتها من فلوريدا

بقلم: يورونيوز

من ميناء كانافيرال في ولاية فلوريدا، تستعد سفينة الرحلات البحرية "يوتوبيا أوف ذا سيز" (Utopia of the Seas)، ثاني أكبر سفينة في العالم، للانطلاق الأسبوع المقبل في أولى رحلاتها، التي تركز على عطلات نهاية الأسبوع.

تقدم شركة رويال كاريبيان (Royal Caribbean) على متن سفينتها الجديدة رحلات مدتها 3 ليال في عطلات نهاية الأسبوع و4 ليال خلال أيام الأسبوع، لتصبح الأولى من نوعها التي تقدم رحلات قصيرة بهذا الشكل.

تعد سفينة "يوتوبيا أوف ذا سيز" واحدة من أكبر السفن في العالم، حيث تبلغ حمولتها الإجمالية 236,680 طنا، ما يجعلها أثقل بـ 973 طنا فقط من السفينة الشقيقة "ووندر أوف ذا سيز" (Wonder of the Seas)، التي تحتل حاليا المرتبة الثالثة بين أكبر السفن في العالم.

سفينة "يوتوبيا أوف ذا سيز" (Utopia of the Seas) تبلغ طولها 1,188 قدما وتتألف من 18 طابقا، وهي تتسع لـ 5,668 راكبا عند الإشغال المزدوج.

تتميز يوتوبيا بمجموعة واسعة من المرافق الفاخرة، بما في ذلك 21 مطعما، خمسة حمامات سباحة، كازينوهين، وحلبة للتزلج على الجليد، مما يضمن تجربة رحلة بحرية ممتعة وفاخرة للركاب.

يجدر بالذكر أن أكبر سبع سفن سياحية في العالم، بما في ذلك يوتوبيا، تابعة لشركة رويال كاريبيان (Royal Caribbean).