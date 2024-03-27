بعد إلغاء زيارة مستشاريه لواشنطن.. نتنياهو يتراجع ويبلغ البيت الأبيض رغبته بتحديد موعد جديد

بقلم: يورونيوز

ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الأربعاء، نقلاً عن مسؤول أمريكي، أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أبلغ البيت الأبيض بأنه يريد تحديد موعد جديد لاجتماع ملغى بشأن عملية عسكرية مزمعة في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة.

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وقال المسؤول الأمريكي إن الجانبين يعملان على تحديد موعد جديد للاجتماع المشترك بين الوكالات الذي كان من المفترض عقده يوم الأربعاء مع المسؤولين الإسرائيلييْن ديرمر وهنغبي.

وكان من المقرر أن يزور وفد إسرائيلي واشنطن لمناقشة المخاوف الأمريكية حيال خطط نتنياهو شن هجوم على مدينة رفح الجنوبية حيث لجأ معظم سكان غزة.

ونفى مكتب نتنياهو منح الإذن النهائي بإرسال كبار مساعديه لواشنطن، لكن مسؤولًا إسرائيليا صرّح لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بأن وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر ورئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي من المرجح أن يسافرا إلى واشنطن قريباً.

كما نقلت شبكة "أن بي سي" أن مسؤولين في الإدارة الأميركية يعملون مع إسرائيل لتحديد موعد للاجتماع.

وكان نتانياهو قد صرّح يوم الإثنين، بأنه لن يرسل الوفد بعد أن امتنعت الولايات المتحدة عن استخدام حق النقض ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة. وقال إن هذا كان "تراجعاً واضحاً" عن الموقف الأميركي السابق.

وأضاف نتنياهو خلال لقائه بالسيناتور الأمريكي ريك سكوت الذي يزور إسرائيل: "القرار الذي اتخذته بعدم إرسال الوفد إلى واشنطن، في أعقاب هذا القرار، كان بمثابة رسالة إلى حماس بأنها لن تعتمد على هذه الضغوط، أتمنى أن يفهموا الرسالة".

وقال البيت الأبيض الأسبوع الماضي إنه يعتزم إطلاع المسؤولين الإسرائيليين على البدائل للقضاء على حركة حماس الفلسطينية في غزة دون شن هجوم بري في رفح تقول واشنطن إنه سيمثل "كارثة".