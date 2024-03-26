EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

كيف استقبل أهالي القطاع قرار مجلس الأمن الداعي لوقف إطلاق النار خلال شهر رمضان في غزة؟

دير البلح - غزة. 2024/03/25
دير البلح - غزة. 2024/03/25 Copyright AP Photo
بقلم:  يوروتيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

بعد ستة أشهر من خوض إسرائيل حربا دامية في قطاع غزة أودت بحياة أكثر من 32 ألف فلسطيني، تبنى مجلس الأمن الدولي الاثنين مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في القطاع خلال شهر رمضان.

اعلان

تمت الموافقة على القرار بأغلبية 14 صوتاً بعد أن امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت، وقررت عدم استخدام حق النقض (الفيتو) على القرار الذي يطالب أيضاً بالإفراج عن جميع الرهائن.

وفي دير البلح وسط قطاع غزة، عبر الكثيرون عن رضاهم لقرار الأمم المتحدة، مطالبين بوقف دائم لإطلاق النار. وقال نازح من خان يونس، إن وقف إطلاق النار المؤقت "لا فائدة منه و... غير مقبول"، وأضاف قوله: "اليوم ستتوقف، وغدا سنعود للصواريخ والدمار والقتل".

ويمثل اعتماد القرار، دون معارضة أميركية، لحظة مفصلية في الرد الدولي على الأزمة، في سياق تصاعد التوترات بين إدارة بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

المصادر الإضافية • أ ب

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

شاهد: تحالف من عصابتين يشعل النار بمرآب مليء بالسيارات في العاصمة الهايتية بورت-أو-برنس

استقالة وزير من حكومة الطوارئ الإسرائيلية والخلاف يشتد بين نتنياهو وغانتس

ترامب يدعو إسرائيل إلى إنهاء حربها على غزة: "لأنكم تخسرون الكثير من العالم والكثير من الدعم"

منظمة الأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي قطاع غزة حركة حماس وقف إطلاق النار الصراع الإسرائيلي الفلسطيني