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شركة صينية تستحوذ على الطائرة السيارة الأوروبية

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بقلم:  يورونيوز
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استحوذت شركة جيانشين لتكنولوجيا السيارات الطائرة الصينية على تقنية السيارة الطائرة بعد شرائها من المطورين الأوروبين لاستخدامها في مناطق جغرافية محددة في الصين.

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ويظهر مقطع الفيديو كيف تقلع السيارة الطائرة، التي تشمل محرك بي أم دبليو بقوة 160 حصان وتهبط في دقائق معدودة، تم تصويرها خلال رحلة تجريبية لمدة 35 دقيقة بين مطارين سلوفاكيين في عام 2021.

وحصلت السيارة الطائرة، والتي تضم أجنحة قابلة للسحب بالكامل ولديها محرك مروحة ثابتة ومظلة باليستية، على الشهادة بعد 70 ساعة من الرحلات التجريبية، 200 إقلاع وهبوط إضافة لتدريبات على المنعطفات الحادة.

ويبلغ مدى النموذج الأولي الحالي للسيارة الطائرة 500 كيلومترا ويتطلب 28 لترًا من الوقود الأحفوري، فيما تبلغ تكلفتها حوالي 700 ألف دولار

المصادر الإضافية • أ ب

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