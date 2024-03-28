بقلم: يورونيوز

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إن القوات الإسرائيلية ارتكبت 8 مجازر ضد أهالي القطاع، وصل منها إلى المستشفيات 76 شهيدا و102 جريحا امس الثلاثاء، وأشارت الوزارة إلى أن حصيلة عدد الضحايا الفلسطينيين ارتفعت إلى 32490 شهيدا و74889 جريحا منذ السابع من أكتوبر، مذكرة أن عديد الضحايا مازالوا تحت الركام.

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في اليوم 174 لاستهداف القوات الإسرائيلية الفلسطينيين في غزة، تواصل القصف الإسرائيلي على أنحاء القطاع، حيث يواجه أكثر من مليون فلسطيني انعدام الأمن الغذائي، وفق الأمم المتحدة. وفي الضفة الغربية المحتلة أصيب عديد الفلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية التي نفذت عمليات اقتحام في الخليل ونابلس وجنين وطولكرم واعتقلت عديد الفلسطينيين . وعلى الحدود اللبنانية أطلقت صواريخ باتجاه الجليل، غداة مقتل سبعة لبنانيين استهدفهم قصف إسرائيلي. أما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فقد كرر نيته مهاجمة رفح التي يتكدس فيها نحو مليون ونصف المليون نازح، زاعما أنه يريد القضاء على "مقاتلي لحماس"، بينما تتعاظم المخاوف في العالم من وقوع حمام دم. سياسيا تعتزم أيرلندا الانضمام إلى جنوب إفريقيا في دعوى الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل، فيما قدمت مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين فرنشيسكا ألبانيزي تقريرا أمس الأربعاء، قالت فيه إنه لا يمكن لإسرائيل أن تتصرف كدولة فصل عنصري، وتمضي في أعمال الإبادة وكأن شيئا لم يحدث، مشددة على أنه للمجتمع الدولي التزامات تجاه الشعب الفلسطيني.

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