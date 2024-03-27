محتجون إسرائيليون يحبسون أنفسهم في "أقفاص" وسط تل أبيب مطالبين نتنياهو بعقد صفقة تبادل للأسرى

بقلم: يورونيوز

قام أقارب الرهائن بحبس أنفسهم في أقفاص خلال احتجاج في تل أبيب، الثلاثاء، مطالبين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتوصل إلى اتفاق مع حماس من أجل إطلاق سراحهم .

قالت المتظاهرة أيالا ميتسجر، زوجة ابن الرهينة يورام ميتسجر: "نتنياهو، هذه مسؤوليتك لإعادتهم، 134 شخصاً لا يزالون هناك، معظمهم على قيد الحياة. لقد حان الوقت لإنقاذهم. إنهم يموتون هناك."

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وانتقد نتنياهو، الثلاثاء، قرار مجلس الأمن الدولي الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة، والذي اختارت الولايات المتحدة، الحليف الأكبر لإسرائيل عدم عرقلته، قائلاً إن القرار شجع حماس على رفض الصفقة المقترحة، وتعهد بالمضي قدماً في الحرب.

وأدى إقرار قرار الأمم المتحدة إلى تصعيد التوترات بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن سير الحرب.وقال نتنياهو إن إسرائيل لن تتمكن من تحقيق أهدافها المتمثلة في تفكيك حماس، وإعادة عشرات الرهائن إلا إذا وسعت هجومها البري على مدينة رفح، حيث لجأ أكثر من نصف سكان غزة إلى مخيمات مكتظة، وقالت الولايات المتحدة إنه من الخطأ شن مثل ذلك هجوم.

وتتمسك حماس بالمطالبة بوقف دائم لوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات إلى القطاع وانسحاب القوات الإسرائيلية منه، والبدء بعملية تبادل حقيقية للأسرى .