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مباشر. الحرب على غزة| قتلى وجرحى جراء القصف الإسرائيلي على القطاع وتصاعد لحدة المواجهة على الحدود اللبناينة

في الصورة فلسطينيون ينتشلون جثمان امرأة قضت في قصف إسرائيلي في رفح، وفي الفيديو يظهر الدخان الناجم عن القصف انطلاقا من مخيم المواصي. 2024/03/27
في الصورة فلسطينيون ينتشلون جثمان امرأة قضت في قصف إسرائيلي في رفح، وفي الفيديو يظهر الدخان الناجم عن القصف انطلاقا من مخيم المواصي. 2024/03/27 Copyright AP Photo/Fatima Shbair
بقلم:  يورونيوز
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في اليوم الـ173 من الحرب على غزة، ارتفعت حصيلة القصف الإسرائيلي على غزة منذ 7أكتوبر إلى 32414 قتيلا و 74787 جريحا وفق وزارة الصحة في غزة، بينما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض. في القطاع المحاصر يعاني أناس من سوء التغذية تهددهم المجاعة، وتفتك بهم الأمراض، بعد قصف إسرائيل 32 مستشفى و155 مركزا صحيا.

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إلى ذلك واصل الاحتلال الإسرائيلي اقتحاماته في نابلس وجنين وبيت لحم ورام الله في الضفة الغربية حيث قتل ثلاثة فلسطينيين وجرح آخرين.

في المقابل شنت القوات الإسرائيلية هجوما على قرية الهبارية اللبنانية متسببة بمقتل سبعة أشخاص. أما المقاومة الإسلامية في لبنان فقد أعلنت إطلاق عشرات الصواريخ على كريات شمونة مما أوقع قتيلا إسرائيليا.

اليوم السابق

وفي ما يلي آخر التطورات:

المصادر الإضافية • وكالات

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