EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

الرئيس الفلسطيني يصادق على الحكومة الجديدة برئاسة محمد مصطفى

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يتحدث خلال مؤتمر لدعم القدس في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة، مصر، 12 فبراير 2023
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يتحدث خلال مؤتمر لدعم القدس في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة، مصر، 12 فبراير 2023 Copyright Amr Nabil/ AP
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الخميس، عن الحكومة الجديدة في مرسوم رئاسي، لتصبح الحكومة الـ19 في تاريخ البلاد.

اعلان

قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) إن "رئيس الوزراء المكلف محمد مصطفى، قدم برنامج عمل الحكومة وقائمة التشكيل المقترحة إلى الرئيس محمود عباس، لنيل الثقة".

وكان عباس قد عين محمد مصطفى، وهو مستشار منذ فترة طويلة، رئيساً للوزراء في وقت سابق من هذا الشهر، خلفاً لمحمد اشتية، الذي قدم استقالة حكومته، في شباط/ فبراي الماضي، وتحولت إلى حكومة تصريف أعمال.

 وتعهد مصطفى، بتشكيل حكومة تكنوقراط وإنشاء صندوق ائتماني مستقل للمساعدة في إعادة بناء غزة، وسيتولى منصب وزير الخارجية أيضاً.

ووزير الداخلية زياد هب الريح، هو عضو في حركة فتح  التي يتزعمها عباس وكان يشغل نفس الوزارة في الحكومة السابقة، وتشرف وزارة الداخلية على قوات الأمن. 

وقام وزير شؤون القدس الجديد، أشرف العور، بالتسجيل للترشح، وكان على قائمة فتح في الانتخابات التي كانت ستجرى في عام 2021 وتم تأجيلها إلى أجل غير مُسمى.

وخمسة على الأقل من بين الوزراء الـ23 الجدد هم من غزة، لكن لم يتضح على الفور ما إذا كانوا لا يزالون في القطاع.

وستؤدي الحكومة اليمين الدستورية أمام الرئيس الأحد المقبل الموافق 31 آذار/مارس .

المصادر الإضافية • أ ب

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

انتخاب جراح فلسطيني كرئيس لجامعة غلاسكو الإسكتلندية

الشرطة الدنماركية تحذر من "أصحاب النميمة" ممن يشاركون الشباب مشاهد مصورة للعنف على الإنترنت

شاهد: تحت وقع الصدمة.. شهادات فرق طبية دولية زارت مستشفى شهداء الأقصى في غزة

فلسطين- الأراضي الفلسطينية حكومة محمود عباس الضفة الغربية السلطة الوطنية الفلسطينية غزة