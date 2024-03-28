الرئيس الفلسطيني يصادق على الحكومة الجديدة برئاسة محمد مصطفى

بقلم: يورونيوز

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الخميس، عن الحكومة الجديدة في مرسوم رئاسي، لتصبح الحكومة الـ19 في تاريخ البلاد.

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قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) إن "رئيس الوزراء المكلف محمد مصطفى، قدم برنامج عمل الحكومة وقائمة التشكيل المقترحة إلى الرئيس محمود عباس، لنيل الثقة".

وكان عباس قد عين محمد مصطفى، وهو مستشار منذ فترة طويلة، رئيساً للوزراء في وقت سابق من هذا الشهر، خلفاً لمحمد اشتية، الذي قدم استقالة حكومته، في شباط/ فبراي الماضي، وتحولت إلى حكومة تصريف أعمال.

وتعهد مصطفى، بتشكيل حكومة تكنوقراط وإنشاء صندوق ائتماني مستقل للمساعدة في إعادة بناء غزة، وسيتولى منصب وزير الخارجية أيضاً.

ووزير الداخلية زياد هب الريح، هو عضو في حركة فتح التي يتزعمها عباس وكان يشغل نفس الوزارة في الحكومة السابقة، وتشرف وزارة الداخلية على قوات الأمن.

وقام وزير شؤون القدس الجديد، أشرف العور، بالتسجيل للترشح، وكان على قائمة فتح في الانتخابات التي كانت ستجرى في عام 2021 وتم تأجيلها إلى أجل غير مُسمى.

وخمسة على الأقل من بين الوزراء الـ23 الجدد هم من غزة، لكن لم يتضح على الفور ما إذا كانوا لا يزالون في القطاع.

وستؤدي الحكومة اليمين الدستورية أمام الرئيس الأحد المقبل الموافق 31 آذار/مارس .