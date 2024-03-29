سقوط قتلى وجرحى جرّاء الغارات الجوية الإسرائيلية بالقرب من مدينة حلب

بقلم: يورونيوز

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له، إن الضربات الإسرائيلية أصابت مستودعات صواريخ لجماعة حزب الله اللبنانية في ضاحية جبرين الجنوبية بحلب بالقرب من مطار حلب الدولي.

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قال الجيش السوري إن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت شمال حلب فجر الجمعة أدت إلى مقتل وجرح عدة أشخاص وتسببت في أضرار مادية. ونقلت وسائل إعلام رسمية سورية عن مسؤول عسكري قوله إن الضربات الإسرائيلية تزامنت مع هجمات بطائرات بدون طيار شنتها جماعات معارضة سورية على أهداف مدنية في حلب وضواحيها.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له، إن الضربات الإسرائيلية أصابت مستودعات صواريخ لجماعة حزب الله اللبنانية في ضاحية جبرين الجنوبية بحلب بالقرب من مطار حلب الدولي، مضيفا أنّ عشرات الجنود قتلوا أو أصيبوا في الغارات. وأكد المرصد إن دوي الانفجارات ما زال يسمع بعد ساعتين من الغارات.

ولم يصدر بيان فوري من المسؤولين الإسرائيليين بشأن الضربات الأخيرة. إلا أنه كثيرا ما تشنّ إسرائيل ضربات على أهداف مرتبطة بإيران في سوريا، لكنها نادرا ما تؤكد قيامها بذلك.

وأفادت وسائل الإعلام الرسمية السورية، يوم الخميس، عن غارات جوية بالقرب من العاصمة دمشق، قالت إنها أصابت مدنيين اثنين. وكان لحزب الله وجود مسلح في سوريا منذ انضمامه للصراع الدائر في البلاد حيث يُقاتل إلى جانب القوات الحكومية.

وقد تعرضت حلب، أكبر مدينة سورية والتي كانت ذات يوم مركزها التجاري، لمثل هذه الهجمات في الماضي أدت إلى إغلاق مطارها الدولي.

وتصاعدت الضربات خلال الأشهر الخمسة الماضية على خلفية الحرب في غزة والاشتباكات المستمرة بين حزب الله والقوات الإسرائيلية على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.