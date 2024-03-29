اليابان تعتزم استئناف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"

بقلم: يورونيوز

أجرت وزيرة الخارجية اليابانية ، كاميكاوا يوكو، محادثات مع المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، فيليب لازاريني في طوكيو، الخميس، كخطوة نحو استئناف المساهمة المالية للبلاد في المنظمة.

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وكانت اليابان قد علقت تمويلها للأونروا في كانون الثاني يناير، إثر اتهام إسرائيل عدداً من موظفي وكالة الإغاثية بالتورط في عملية طوفان الأقصى التي نفذتها الفصائل الفلسطينية على غلاف غزة، في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وقالت وزارة الخارجية إن كاميكاوا طلبت من لازاريني تنفيذ إصلاحات هيكلية فعالة، لضمان الشفافية وإمكانية تتبع تدفقات أموال الأونروا وحيادية موظفي الوكالة.

وقالت كاميكاوا إن مساهمة اليابان للأونروا تُعد مورداً قيماً يموله دافعو الضرائب، وإنه من المهم تعزيز إدارة الوكالة لضمان عدم استخدام المساعدة اليابانية في أنشطة إرهابية.

وأوجز لازاريني خطة وكالته لتعزيز إدارتها بقوله: "إن الأونروا ستضع إطاراً جديداً مع اليابان بشأن الإدارة والمراقبة لضمان الشفافية وإمكانية تتبع المشاريع"، وأضاف قوله إن هذا سيتطلب مشاركة نشطة من جانب موظفي الوكالة اليابانيين.

وقالت وزارة الخارجية إن كاميكاوا أعربت عن تقديرها لخطة عمل الأونروا، وأكد الجانبان أنهما سيعملان على تعزيز التنسيق النهائي بشأن الجهود الضرورية لاستئناف مساهمة اليابان.

وقال لازاريني للصحفيين بعد المحادثات إن الاجتماع كان "بناءًا للغاية"، وتعهد بتعزيز إدارة المخاطر في وكالته. وحث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الدول على استئناف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة، حيث يظل دور الوكالة في قطاع غزة أساسياً.