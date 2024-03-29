الرئيس البولندي يعترض على قانون يسمح للفتيات ابتداء من 15 سنة بالحصول على حبوب منع الحمل

بقلم: يورونيوز

اعترض الرئيس البولندي أندريه دودا على قانون يسمح للنساء والفتيات ابتداء من 15 سنة، بالحصول على حبوب منع الحمل دون تقديم وصفة طبية، معربا عن قلقه بشأن صحة الفتيات القاصرات وما اعتبره "استجابة لأصوات الآباء والأمهات".

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جاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الجمهورية أن دوادا أعاد مشروع القانون إلى البرلمان، مبينا أنه منفتح على النقاش، بشأن حصول من يبلغن من العمر 18 سنة فأكثر على حبوب منع الحمل مجانا.

وجاء في البيان أيضا أن النقاش العام لمشروع القانون لم ترد فيه حجج مقنعة، تبرر الحصول على الحبوب مجانا، لمن تقل إعمارهن عن 18 سنة.

وكان البرلمان وافق الشهر الماضي على مشروع القانون، ولكن ينبغي أن يوافق عليه رئيس الجمهورية حتى يصبح قانونا نافذا. وكانت الحكومة البولندية الجديدة تعتزم أن تجعل من القانون فاتحة، لتحرير لوائح البلاد المتعلقة بسياسة الإنجاب والتي تعد من الأكثر تقييدا في الاتحاد الأوروبي، وهي القوانين التي وافق عليها دودا مع الحكومة المحافظة السابقة، وكانت أثارت احتجاجات البولنديين.

ويعني اعتراض الرئيس البولندي، أن الحبوب المساماة "إيلاوان" (ellaOne)، تبقى متوفرة في حال تقديم وصفة طبية فقط، وهي ليست حبوبا للإجهاض وإنما حبوب تمنع الحمل.

وبولندا بلد كاثوليكي روماني في أغلبه، يعتبر الإجهاض قانونيا عندما يهدد الحمل صحة الأم أو حياتها، أو في حال كان الحمل ناجما عن الاغتصاب. وكان القانون الصارم يثير مخاوف الأطباء، لأنه أدى إلى وفاة العديد من النساء اللاتي كن يعانين من حمل مضطرب.