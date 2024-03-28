شاهد: ميقاتي يخلط بين نظيرته الإيطالية ومساعدة لها.. نزلت من الطائرة فاستقبلها بالقبلات

بقلم: يورونيوز

تعرض رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أمس الأربعاء لموقف محرج عندما بدا أنه أخطأ بين إحدى عضوات الوفد الإيطالي الذي وصل لبنان ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.

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وكان ميقاتي في استقبال ميلوني حين قام بمصافحة وتقبيل سيدة نزلت من على درج طائرة رئيسة الوزراء وصاحبها باتجاه صالة الوصول على اعتبار أنها رئيسة الوزراء الإيطالية.

وكاد يهم بمصاحبتها إلى صالة الوصول قبل أن يتلقى على ما يبدو تنبيها من مساعدته التي همست له وعاد بعدها للوقوف أمام درج الطائرة.

وتلقف مستخدمو التواصل الاجتماعي الفيديو الذي أصبح مادة للتندّر.

مساعدة عالدرج ولا رئيسة وزرا بالطيارة #ميقاتي — Fadi 🇱🇧 (@ffidou68) March 28, 2024

أهداف الزيارة

وتزور ميلوني لبنان لمدة يومين في ظل التوترات الحدودية اللبنانية مع إسرائيل، حيث يتبادل حزب الله والجيش الإسرائيلي القصف بشكل شبه يومي منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر – تشرين الماضي.

وأعرب ميقاتي وميلوني عن دعمهما لقرار مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار الفوري في قطاع غزة.

ومن المقرر أن تزور ميلوني القوات الإيطالية المشاركة ببعثة اليونيفيل لحفظ السلام على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.