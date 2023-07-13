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عاجل. الولايات المتحدة تسمح ببيع حبوب منع الحمل بدون وصفة طبية للمرة الأولى

حبوب منع الحمل Opill
حبوب منع الحمل Opill Copyright AP/Perrigo
بقلم:  يورونيوز

سمحت الولايات المتحدة الخميس ببيع حبوب لمنع الحمل بدون وصفة طبية للمرة الأولى في البلاد على أمل تسهيل الحصول عليها بشكل واسع النطاق.

وأعلنت إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) أن حبوب منع الحمل Opill ستكون متوافرة في الصيدليات ومتاجر الأحياء والسوبرماركت وكذلك عبر المبيعات الالكترونية.

تجيز عدة دول أساسا بيع حبوب منع الحمل بدون وصفة طبية لكن في الولايات المتحدة فان هذا الاجراء ياتي فيما يتعرض فيه الحق بالاجهاض لحملات جديدة من المحافظين وبات محظورا الآن في عدة ولايات.

وكتبت وكالة الادوية في بيان ان هذا القرار يفترض ان "يحد من العوائق التي تحول دون الوصول" الى وسيلة منع الحمل هذه عبر السماح بالحصول عليها "بدون الاضطرار لعيادة طبيب".

وقالت باتريسيا كافازوني المسؤولة في إدارة الغذاء والدواء الأميركية إنه "إذا تم استخدامها وفقا للإرشادات فإن وسائل منع الحمل اليومية عن طريق الفم آمنة وأكثر فاعلية في منع الحمل غير المرغوب فيه من وسائل منع الحمل المتاحة حاليا التي لا تستلزم وصفة طبية".

هذه الحبوب التي تصنعها شركة الأدوية HRA Pharma التي استحوذت عليها Perrigo في الآونة الأخيرة، سبق ان نالت ترخيصا في الولايات المتحدة مع وصفة طبية قبل عدة سنوات.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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