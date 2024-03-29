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روسيا تستهدف منشآت الطاقة الأوكرانية بـ99 طائرة مسيّرة

آثار الهجمة الروسية على أوكرانيا
آثار الهجمة الروسية على أوكرانيا Copyright Andriy Andriyenko/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
بقلم:  يورونيوز
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أعلن الجيش الأوكراني اليوم الجمعة، أن القوات الروسية استهدفت منشآت للطاقة في عشرة أقاليم أوكرانية مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن أكثر من 700 ألف شخص.

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وتأتي الهجمة الروسية المكثفة، التي تتزامن مع استهداف روسيا لعدة مواقع بالعاصمة الأوكرانية كييف، رداً على هجمات أوكرانية على مدينة بيلغورود الحدودية في روسيا.

وانقطع التيار الكهربائي على نطاق واسع بمدينة خاركيف شرق أوكرانيا بعد أن تعرضت محطة الطاقة الحرارية في المدينة لهجوم بطائرة بدون طيار وصاروخ روسي.

وقالت شركة تشغيل الشبكة المملوكة للدولة في أوكرانيا، أوكرينرغو، إن هجوم الجمعة استهدف محطات الطاقة الحرارية والكهرومائية في المناطق الوسطى والغربية.

وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في بيان أن محطتي كانيف ودنيستر للطاقة الكهرومائية في أوكرانيا تعرضتا للهجوم واتهم موسكو بالمخاطرة بحدوث كارثة بيئية مماثلة لتدمير سد كاخوفكا في يونيو - حزيران 2023.

وأدى تدمير السد إلى فيضانات مميتة وتعريض المحاصيل للخطر  وتهديد إمدادات مياه الشرب للآلاف من السكان.

وفي شتاء 2022-2023، استهدفت روسيا البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي بشكل متكرر. 

وتوقع كثيرون في أوكرانيا والغرب أن تكرر موسكو هذه الاستراتيجية هذا الشتاء، لكنها ركزت ضرباتها في بداية الموسم على مراكز الصناعات الدفاعية في أوكرانيا.

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