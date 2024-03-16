طفل فلسطيني يصعد على عامود عند الحدود المصرية ويصرخ: "مافيش أكل نوكّل إخوتنا.. بدنا حاجة ناكلها"

بقلم: يورونيوز

يظهر الطفل وهو يتوجه لجنود الجيش المصري قائلا: "بدنا نأكل بدنا نعيش… بدي أموت أنا… مافيش أكل نوكّل إخوتنا… مافيش أكل.. مافيش أكل… بدنا حاجة ناكلها… يا سادة".

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشهدًا مؤثرًا، يظهر طفل فلسطيني يعتلي أحد أعمدة الكهرباء في مدينة رفح، لتوجيه رسالة إلى جنود الجيش المصري المتمركزين على الحدود مع قطاع غزة.

ووثّق مقطع الفيديو الطفل، وهو يتجاهل كل المخاطر، ويتسلق العمود دون تردد، حيث حاول بعض الشبان الذين كانوا بالقرب منه ردعه عن الصعود خشية عليه من الخطر، ولكنه ظل مصممًا على اعتلاء العامود لإيصال رساله.

ويظهر الطفل وهو يتوجه لجنود الجيش المصري قائلا: "بدنا نأكل بدنا نعيش… بدي أموت أنا… مافيش أكل نوكّل إخوتنا… مافيش أكل.. مافيش أكل… بدنا حاجة ناكلها… يا سادة".

وبينما ينظر الفلسطينيون إلى السماء في انتظار الرحمة والإغاثة، يناشدون المسلمين والعرب بإظهار الدعم والتضامن معهم في زمن الشدة والحاجة، ويعبرون عن استغاثتهم لإدخال المساعدات الغذائية عبر المعابر بشكل آمن وكريم.

وأعاد صالح منصر اليافعي مشاركة المقطع عبر منصة "إكس"، وعلق قائلا: " طفل فلسطيني يصعد على عامود عند الحدود المصرية الفلسطينية، ويصرخ: "يا مصر بدنا نأكل.. افتحوا المعبر.. هل انتهت النخوة والعروبة فيكم يا مصريين".

وذكر الأمين العام للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر السبت، أن "الوضع الإنساني في القطاع يتجاوز الكارثي".

وقال إن "المدنيين يواجهون مستوى غير مسبوق من الإهانة والبؤس والمعاناة بغزة، والوضع الصحي على شفا الانهيار مع مواجهة المستشفيات ظروفا يائسة".