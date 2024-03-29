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موسكو تدمر عددا من الدبابات الأوكرانية وكييف تؤكد صدّ عشرات الهجمات الروسية

جندي أوكراني يتفقد الأضرار التي لحقت بمبنى في منطقة بيشيرسكي، بعد هجوم جوي روسي في كييف
جندي أوكراني يتفقد الأضرار التي لحقت بمبنى في منطقة بيشيرسكي، بعد هجوم جوي روسي في كييف Copyright Vadim Ghirda/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
بقلم:  يورونيوز
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أوضحت وزارة الدفاع الروسية أن عناصر الجيش الروسي هاجمت في اليوم الماضي الجيش الأوكراني في اتجاهات عديدة، ونجح في تدمير خمس دبابات، من بينها دبابة أمريكية الصنع من طراز أبرامز.

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أعلنت موسكو تدمير عدة دبابات أوكرانية، بما في ذلك دبابة أمريكية الصنع، بالإضافة إلى معدات ومنشآت مختلفة، وبالموازاة مع ذلك، أكدت كييف صدّ عدة هجمات روسية، مشيرة إلى شنّ عدة ضربات على منشآت روسية.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن عناصر الجيش الروسي هاجمت في اليوم الماضي الجيش الأوكراني في اتجاهات عديدة، ونجح في تدمير خمس دبابات، من بينها دبابة أمريكية الصنع من طراز أبرامز، إضافة إلى ناقلات جند مدرعة ومركبات مشاة قتالية ومدافع هاوتزر. وغيرها من المعدات والمرافق. كما دمرت قوات الدفاع الجوي الروسية 131 طائرة بدون طيار أوكرانية وأسقطت عدة صواريخ.

من جهتها أصدرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية تقريرًا عن المعركة في نفس اليوم، جاء فيه أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، وقعت 48 معركة في مناطق الخطوط الأمامية وصدت القوات المسلحة الأوكرانية 29 هجومًا للجيش الروسي في أربعة اتجاهات بما في ذلك باخموت. 

وبحسب التقرير، فقد شن الجيش الأوكراني أيضًا هجمات متعددة على الجيش الروسي. ونفذت الضربات في مناطق تجمع أفراد ومعدات عسكرية روسية ومراكز قيادة ومستودعات ذخيرة ومنشآت دفاع جوي، مما أدى إلى تدمير قطعتين مدفعيتين روسيتين وصاروخ موجه واحد.

المصادر الإضافية • أ ب

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