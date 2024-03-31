قتلى وجرحى في انفجار سيارة مفخخة في سوق شعبي في مدينة أعزاز السورية بريف حلب الشمالي

بقلم: يورونيوز

أظهر مقطع فيديو مساعي المسعفين وهم يخترقون الحشود الكبيرة المذعورة في السوق، للبحث عن الضحايا، وإزالة الحطام، وإطفاء الحرائق. ولحدّ الساعة، لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم.

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أدى انفجار سيارة مفخخة وسط مدينة إعزاز السورية، بريف حلب الشمالي الخاضعة لسيطرة المعارضة إلى مقتل 8 أشخاص على الأقل، بينهم أطفال، حسب عمال إنقاذ والمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وانفجرت السيارة في سوق مزدحم في وسط المدينة خلال ساعة الذروة عندما كان السكان يتسوقون بعد الإفطار، في حين قال متطوعون في الدفاع المدني السوري، والذين يُعرفون باسم الخوذ البيضاء، إن الانفجار وقع بعد منتصف الليل بقليل.

وقالت مجموعة المسعفين إن الانفجار الذي وقع في السوق المزدحم أدى أيضا إلى إصابة عشرات المدنيين وتدمير عدة متاجر ومنازل في المنطقة.

وأظهر مقطع فيديو مساعي المسعفين وهم يخترقون الحشود الكبيرة المذعورة في السوق، للبحث عن الضحايا، وإزالة الحطام، وإطفاء الحرائق. ولحدّ الساعة، لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم.

وكثيرا ما تشهد مناطق شمال سوريا التي تخضع لسيطرة المعرضة المسلحة وتركيا تفجيرات أدّت إلى مقتل عشرات المدنيين، وقد أطلقت تركيا ثلاث عمليات كبرى عبر الحدود في سوريا منذ عام 2016، وهي: عملية درع الفرات: من الـ 24 أغسطس- آب 2016 إلى غاية الـ 31 مارس-آذار 2017، عملية غصن الزيتون من الـ 20 يناير-كانون الثاني إلى الـ 24 مارس-آذار 2018، وعملية نبع السلام من الـ 9 إلى الـ 23 أكتوبر-تشرين الأول 2019. وتسيطر تركيا على بعض الأراضي السورية في الشمال.