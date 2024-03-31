الولايات المتحدة: سبعة جرحى في حادث إطلاق نار خارج مركز تجاري بوسط مدينة إنديانابوليس

بقلم: يورونيوز

عثرت قوات الأمن على عدة مراهقين في مكان الحادث، بما في ذلك ستة مصابين بأعيرة نارية وقد تمّ نقلهم إلى مستشفيات في المنطقة.

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أصيب سبعة شبان على الأقل تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما في إطلاق نار خارج مركز تجاري بوسط مدينة إنديانابوليس في الولايات المتحدة في وقت متأخر من مساء السبت.

وبحسب تانيا تيري، نائبة رئيس قسم شرطة مدينة إنديانابوليس، فإن ضباط الشرطة، الذين يقومون بدوريات في المنطقة سمعوا إطلاق نار بالقرب من مركز "سيركل سنتر" التجاري بعد الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً بقليل.

وقالت تيري خلال مؤتمر صحفي في مكان الحادث في وقت مبكر من صباح الأحد إن الضباط عثروا على "عدة مراهقين" في مكان الحادث، بما في ذلك ستة مصابين بأعيرة نارية وقد تمّ نقلهم إلى مستشفيات المنطقة.

ووصفت تيري حالة أحد الضحايا بأنها من حرجة إلى مستقرة، مشيرة إلى أن حالة الآخرين مستقرة. وعلى ما يبدو، فقد أصيب مراهق سابع بطلق ناري، ولكن في حادث منفصل، وقد نُقل إلى المستشفى وحالته مستقرة بحسب تيري.

وأعربت تيري عن قلقها من لجوء المراهقين إلى الأسلحة النارية لتصفية حساباتهم: "مرة أخرى، لدينا موقف يقوم فيه الشباب بحل الصراع بالأسلحة النارية، يجب أن يتوقف هذا. ولا ينبغي أن يؤدي الصراع إلى قيام شخص ما بسحب سلاحه ومحاولة حله . العواقب أبدية".

وقالت تيري إن المحققين يعتقدون أنه تمّ استخدام أكثر من سلاح في إطلاق النار، مؤكدة أنه لم يتم اعتقال أي شخص، لا يوجد أي مشتبه بهم لدى الشرطة.