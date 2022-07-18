مسلح يقتل أربعة في مركز تسوق بمدينة إنديانابوليس الأمريكية

قُتل أربعة أشخاص وأصيب اثنان آخرون الأحد عندما فتح شخص النار في مركز تجاري بولاية إنديانا الأمريكية على ما أعلن مسؤولون.

وقال مارك مايرز رئيس بلدية غرينوود بولاية إنديانا في بيان "شهدنا إطلاق نار كثيفا الليلة في غرينوود بارك مول"، مضيفا "حتى الآن أحصينا ثلاثة قتلى وثلاثة جرحى". وأشار مايرز إلى أن مطلق النار قُتِل برصاص "فردٍ مسلّح".

لكن الشرطة ذكرت في وقت لاحق من هذه التصريحات عن مقتل أربعة أشخاص في حادث إطلاق النار، بينما تم نقل اثنين إلى المستشفى بضمنهما فتاة تبلغ من العمر 12 عاما.

ونشرت شرطة غرينوود رسالة على صفحتها في فيسبوك تطلب من الأشخاص الذين شهدوا إطلاق النار الاتصال بها للإدلاء بمعلومات.

والهجوم هو الأحدث في سلسلة من أعمال العنف المسلح تشهدها الولايات المتحدة حيث يتسبب استخدام الأسلحة النارية في مقتل نحو 40 ألف شخص سنويا وفقا لموقع "غان فايولنس أركايف".

ويأتي الهجوم بعد أسابيع فقط على فتح مسلح النار خلال استعراض احتفالي في 4 تموز/يوليو في إحدى ضواحي شيكاغو الغنية ما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة ما لا يقل عن 30.

كما يأتي في أعقاب مجزرتين في أيار/مايو أسفرتا عن مقتل 10 أشخاص سود في سوبر ماركت في شمال ولاية نيويورك، وعن مقتل 19 طفلا ومدرسين اثنين في مدرسة ابتدائية بتكساس.

أدى الارتفاع الأخير في أعمال العنف إلى إعادة إثارة الجدل حول تنظيم السلاح في البلاد. ومن المقرر أن تصوت لجنة بمجلس النواب الأمريكي هذا الأسبوع، للمرة الأولى منذ ما يقرب من 20 عاما، على مشروع قانون يحظر الأسلحة الهجومية.