مسلحون ملثمون يقتلون 4 أشخاص في حفل في كاليفورنيا

بقلم: يورونيوز

كان العديد من الضيوف خارج المنزل عندما وصل ثلاثة رجال ملثمين بملابس داكنة في سيارة فضية، وأطلقوا النار على الحضور.

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أعلنت الشرطة الأمريكية مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين خلال حادث إطلاق نار وقع مساء الأحد، في ولاية كاليفورنيا، حيث قامت مجموعة من الملثمين بإطلاق النار خلال حفل أقيم في الهواء الطلق في وسط كينغ سيتي.

وأفادت إدارة شرطة كينغ سيتي في بيان، بأنها تلقت بلاغًا عن وقوع إطلاق نار في حفل أُقيم في مبنى سكني بالمدينة، عند حوالي الساعة السادسة مساءً.

ولدى وصولها إلى المكان عثرت على 3 قتلى أصيبوا بأعيرة نارية.

وذكرت الشرطة، أن 4 آخرين أصيبوا بطلقات نارية، وكان من بين المصابين امرأة توفيت بعد نقلها إلى مستشفى في ميموريال في كينغ سيتي، على بعد حوالي 106 أميال (170 كيلومترا) جنوب سان خوسيه.

وأضافت أنه تم نقل الرجال الثلاثة المصابين إلى مستشفى ناتيفيداد في ساليناس.

وخلال الحفلة، كان العديد من الضيوف خارج المنزل عندما وصل ثلاثة رجال ملثمين بملابس داكنة في سيارة فضية، وقاموا بإطلاق النار على الحضور.

ثم لاذ المشتبه بهم، الذين لم يتم التعرف عليهم على الفور، بالفرار من موقع الحادث.