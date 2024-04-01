شاهد: الجيش الإسرائيلي ينشر لقطات لغارات جوية على "مواقع لحزب الله" في لبنان

بقلم: يورونيوز

يقول الجيش الإسرائيلي إنه أغار جوًا على عشرة مواقع لمقاتلي حزب الله في جنوب لبنان. وكان الأسبوع الماضي قد شهد تصعيدا ملحوظًا وقصفا متبادلًا مكثفًا على جانبيْ الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

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قال الجيش الإسرائيلي يوم الإثنين إن المقاتلات الإسرائيلية قصفت نحو عشرة أهداف لحزب الله في جنوب لبنان.

وقال الجيش إن الأهداف شملت "منشأة لتخزين الأسلحة، ومواقع إطلاق" و"بنية تحتية".

ولم تتمكن وكالات الأنباء من التحقق بشكل مستقل من هذه المزاعم.

ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة، تزايدت المخاوف من أن تتطور الاشتباكات شبه اليومية على طول الحدود بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية المتشددة إلى حرب شاملة.