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شاهد: فلسطيني يطعن ثلاثة إسرائيليين قرب أسدود

الشرطة الإسرائيلية تعاين مكان الحادث. 2024/03/31
الشرطة الإسرائيلية تعاين مكان الحادث. 2024/03/31 Copyright يوروفجين
بقلم:  يورونيوز
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قال عناصر الأمن الإسرائيلي إن المهاجم يبلغ من العمر 19 عاما، وإن تصريح العمل الذي كان يحظى به داخل إسرائيل تم إلغاؤه إثر عملية طوفان الأقصى.

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أصيب ثلاثة إسرائيليين بجروح خطيرة إثر تعرضهما للطعن خلال هجوم استهدفهم شرق أسدود جنوب إسرائيل. ووقع الهجوم داخل مركز تجاري عندما بدأ شاب فلسطيني بطعن أشخاص، قبل أن يطلق عليه عون أمن إسرائيلي وشرطي كانا قريبين منه النار.

والمصابون الثلاثة هم أيضا شبان تتراوح أعمارهم بين 17  و25 سنة، وقد نقلوا على الفور إلى مستشفى قرب أسدود، من جرّاء إصابتها بعدة طعنات.

وقالت مصادر طبية إن الطواقم الطبية بذلت جهًدا كبيرًا لإنقاذ الشخص البالغ من العمر 25 عاما، فيما نـُقل الشابان الآخران إلى مستشفى في تل أبيب، حيث سيعالجان بسبب إصابات في الرأس في قسم جراحة الأعصاب.

وعملية الطعن هي الثانية في يوم واحد بعد أن تعرض جندي إسرائيلي خارج الخدمة إلى الطعن فأصيب بجروح خفيفة في محطة حافلات في بئر السبع جنوب إسرائيل.

المصادر الإضافية • يوروفيجن

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