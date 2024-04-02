بالأرقام.. النظام التعليمي ضحية رئيسية للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وهذه الحصيلة

بقلم: يورونيوز

قالت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية إن 6050 طالباً وطالبة قضوا منذ الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

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وأضافت الوزارة، في بيان، أن 6050 طالباً وطالبة قضوا، و10 آلاف و219 أصيبوا بجروح منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبرفي قطاع غزة وفي الضفة الغربية.

وذكرت أن عدد الطلبة الذين قضوا في قطاع غزة منذ بداية الحرب وصل إلى أكثر من 5994 قتيلاً و9890 جريحاً، فيما قُتل في الضفة الغربية 56 طالباً وأصيب 329 آخرون، إضافة إلى اعتقال 105 من قبل جيش الإسرائيلي.

آثار الحرب الإسرائيلية على قطاع التربية والتعليم يورونيوز

أما في ما يخص الكادر التعليمي والإداري، فبحسب وزارة التعليم الفلسطينية، 266 قضوا في قطاع غزة، وما لا يقل عن 970 أصيبوا أثناء المعارك، فيما اعتقل الجيش الإسرائيلي 73 كادراً في الضفة الغربية.

ضحايا الحرب من المعلمين والإدارييين يورونيوز

وتم تدمير 40 مدرسة في القطاع المحاصر بشكل كامل، في حين ألحق القصف الضرر بما لا يقل عن 100 مدرسة، وتحولت 133 مدرسة إلى مراكز إيواء للنازحين الهاربين من الحرب.

آثار الحرب الإسرائيلية على مؤسسات التعليم يورونيوز

وأسفرت الحرب الإسرائيلية عن حرمان ما لا يقل عن 620 ألف طالب فلسطيني عن الإلتحاق بمدارسهم منذ تشرين الأول/أكتوبر الأخير.

آثار الحرب الإسرائيلية على قطاع التربية والتعليم يورونيوز

ويذكر أنّ الحرب التي دخلت شهرها السادس في غزة، أسفرت عن مقتل أكثر من 32 ألف فلسطيني، غالبيتهم من الأطفال والنساء.