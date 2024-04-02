EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

الصحة العالمية: مئات العاملين في المجال الإنساني قتلوا في قطاع غزة ومستشفى الشفاء الآن في حالة خراب

مواطنون يتفقدون موقع مقل عمال المطبخ المركزي العالمي في دير البلح بقطاع غزة
مواطنون يتفقدون موقع مقل عمال المطبخ المركزي العالمي في دير البلح بقطاع غزة Copyright Abdel Kareem Hana/ The AP
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

أدانت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية مارغريت هاريس، يوم الثلاثاء، الغارة الجوية الإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل سبعة من عمال الإغاثة في المطبخ المركزي العالمي، مما دفع المنظمة إلى تعليق تسليم المساعدات الغذائية إلى غزة.

اعلان

وقالت هاريس: "لقد كانت هذه مهمة متفق عليها مع هذا الفريق، ولم يتم "التعارض عليها". وتعني هذه العبارة أن كلا الجانبين يعرفان أنهما قادمان، وقد وافق الطرفان. كانت السيارة متمايزة بشكل جيد، وكان من الواضح جدًا أنها كانت المطبخ المركزي العالمي. الآن هذا ما حدث.

وذكرت هاريس بالمئات من العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين قتلوا أثناء قيامهم بعملهم، بالاضافة إلى سائقي سيارات الإسعاف، وبالطبع المدنيين، زمن بينهم أكثر من 13 ألف منهم من الأطفال".

وكانت المجموعة التي تم استهدافها، تقوم بإيصال الغذاء إلى الفلسطينيين في غزة الذين يواجهون الجوع على نطاق واسع، وكانت رائدة في المبادرات التي تم إطلاقها مؤخرًا لتوصيل المساعدات عن طريق البحر من قبرص.

ومن المرجح أن يؤدي غيابها، حتى لو مؤقتاً، إلى تضاعف معاناة في غزة التي مزقتها الحرب، وسط تحذير أممي من مجاعة وشيكة.

وبعد ساعات الغارة الإسرائيلية المدمرة الثانية على مستشفى الشفاء، قالت الدكتورة مارغريت هاريس للصحفيين في جنيف إن مديري المستشفى قالوا إن المنشأة الصحية "اختفت".

وتابعت أن المستشفى "لم يعد قادراً على العمل بأي شكل".

المصادر الإضافية • أ ب

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

انخفاض حاد لثروة ترامب مع تراجع أسهم شركته "تروث سوشيال"

شويغو يكشف إجمالي خسائر أوكرانيا من الأراضي والعسكر: سيطرنا على 400 كيلومتر مربع هذا العام

في جلسة تخللتها هتافات المديح للسيسي.. الرئيس المصري يؤدي اليمين الدستورية لولاية ثالثة

منظمة الصحة العالمية قتل غزة اعتداء إسرائيل