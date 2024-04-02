فيديو مسرّب يبدو فيه نتنياهو مُرتبكاً ومحبطاً خلال التمرين على مؤتمر صحفي

بقلم: يورونيوز

بثت قناة 13 العبرية، الإثنين، مقطع فيديو ظهر فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وهو يتدرب على المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء الأحد، ويبدو في غاية الإحباط والإرتباك.

اعلان

وأفاد ت القناة بأن نتنياهو راجع النص الذي كُتب قبل وقت وجيز من دعوة وسائل الإعلام إلى القاعة، ويبدو أنَّ اللقطات المُسجلة، كانت قد أرسلت إلى القناة عن طريق الخطأ.

ويُظهر الفيديو الذي يثته القناة الإسرائيلية، نتنياهو وهو يتمعن في السطور الأولى من كلمته الافتتاحية، ويتوقف لمرات عدة، ليطرح العديد من الأسئلة ويعطي تعليمات لمساعديه، بينما كان مُضطرباً إلى حد كبير.

ووفقاً للفيديو، يقول نتنياهو عند دخوله القاعة: "ما هذه المسافة؟ هل أنت مجنون؟".

ويضيف: "اقترب أكثر، ما هذا؟"، ويتابع: "أغلق الباب وأطفئ مُبرِّد الهواء فوراً".

وفي بداية تحضيراته، قرأ رئيس الوزراء ما كان مكتوباً: "مواطنو إسرائيل، مساء الخير"، ثم توقف ليتساءل: "لماذا مساء الخير؟ حسناً، لا يهم"، متابعاً قراءة السطور التالية.

واستمر في الإشادة بعملية الجيش الإسرائيلي التي استمرت لأسابيع في مستشفى الشفاء في غزة، قائلاً : "هذا لا يبدو مركزاً طبياً"، قبل أن يكرر الجملة، ولكن هذه المرة بلهجة أكثر تهكماً بالقول"هذا لا يبدو مركزاً طبياً.. هذا يبدو مركزاً إرهابياً".